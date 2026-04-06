Türkiye Ormancılık Yarışmaları tamamlandı
Bu yıl Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları, Antalya'da gerçekleştirildi. 14 işletme müdürlüğü katıldı ve ekipler bilgi, beceri ve dayanıklılıklarını sergiledi.
6 farklı parkurda gerçekleştirilen ve 14 işletme müdürlüğünün katılımıyla düzenlenen yarışmalarda ekipler; bilgi, beceri ve dayanıklılıklarını en üst seviyede sergileyerek kıyasıya mücadele etti. İşletme Müdürlükler parkurlarda yalnızca bilgi ve becerilerini sergilemekle kalmadı; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu da ortaya koydu. Yarışma parkurlarında birinci olan ekipler, Denizli'de düzenlenecek yarışmalarda bölge müdürlüğünü temsil edecek.
