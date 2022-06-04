"Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları"nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Haberler

Türkiye Zeka Vakfının (TZV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlediği "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TZV'den yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ödül töreni Başkent Öğretmenevi'nde yapıldı.

Bu yıl şampiyonaya, 81 ilden 24 bin 594 başvuru yapılırken, il ve bölge finallerinden sonra Türkiye finalinde 3 bin 707 öğrenci yarıştı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, törendeki konuşmasında, şampiyonanın çocukların düşünme, akıl yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirme noktasında olumlu katkı sağladığına değindi.

Beyin sporları ve zeka oyunlarının bu denli rağbet görmesinin gurur verici olduğu belirten Numanoğlu, Bakanlığın benzer etkinliklerin yaygınlaşması için her türlü çalışmayı desteklediğini dile getirdi.

Bakanlık politikası olarak özel yetenekli çocukları önemsediklerini dile getiren Numanoğlu, bu çocukların Türkiye'nin geleceği noktasında en önemli hazine olduklarını söyledi.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da teknolojideki gelişmelerin bir yandan hayata kolaylıklar ve yenilikler kattığını ancak bir yandan da beynin tembelleşmesine neden olduğunu belirtti.

Akıl, mantık ve hafıza kullanılması gereken pek çok işin teknoloji yoluyla yapılmaya başlandığına dikkati çeken Halıcı, az hareket eden bedenlerin karşılaştığı risklere benzer bir riskle beyinlerin de karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Halıcı, şampiyonaya katılan öğrencilerin geleceğin güvencesi olduğunu vurgularken, aklını ve zekasını vicdanıyla birlikte kullanan insanların çoğalması dilediğinde bulundu.

Şampiyonada derece elde eden takımların öğrenci ve öğretmenlerine madalya, başarı belgesi ve kupa verildi. Kategori derecesi elde eden okullara ise TZV, TÜBİTAK ve Türkiye İş Bankası Yayınlarından kitap setleri hediye edildi.