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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Güneysınır'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Güneysınır'da tanıtıldı

Güncel Haberler

Konya'nın Güneysınır ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilgi gördü.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilgi gördü.

Güneysınır Belediyesi önünde sergilenen Togg'un fotoğrafını cep telefonlarıyla çekenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, "Yerli ve milli otomobilimizle tanıştık. Bu gururu bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Süleyman Aslan - Güncel

Güneysınır Türkiye Konya TOGG Güncel Haberler

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