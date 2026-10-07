Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Aktaş, güven mektubunu Davkova'ya takdim etti

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Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, güven mektubunu Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'ya sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Davkova, Aktaş'ı Üsküp'teki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Davkova, Makedon-Türk ilişkilerinin Aktaş'ın görev süresi boyunca daha da iyi bir seviyeye geleceğine dair inancını dile getirdi.

Türkiye'yi yalnızca stratejik ortak ve önemli bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda Kuzey Makedonya'nın önceliklerini anlayan samimi bir dost olarak gördüğünü vurgulayan Davkova, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin oluşturulmasını, ileriye dönük siyasi bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Davkova, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, savunma, altyapı, enerji, turizm, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği imkanları bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nu, diyalog yoluyla bölgesel istikrarı inşa etmeye yönelik bir çerçeve olarak memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

Türk toplumunun Kuzey Makedonya'nın etnik ve dini mozaiğinin önemli parçası olduğu belirtilen açıklamada, Aktaş'ın da stratejik ortaklığın, her iki ülke açısından da büyük önem taşıdığını ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA