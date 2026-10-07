Haberler

Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Aktaş, güven mektubunu Davkova'ya takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Aktaş, güven mektubunu Davkova'ya takdim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş'ı kabul ederek güven mektubunu aldı. Davkova, Türkiye'yi stratejik ortak, NATO müttefiki ve samimi dost olarak gördüğünü, ilişkilerin daha iyi seviyeye geleceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, güven mektubunu Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'ya sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Davkova, Aktaş'ı Üsküp'teki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Davkova, Makedon-Türk ilişkilerinin Aktaş'ın görev süresi boyunca daha da iyi bir seviyeye geleceğine dair inancını dile getirdi.

Türkiye'yi yalnızca stratejik ortak ve önemli bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda Kuzey Makedonya'nın önceliklerini anlayan samimi bir dost olarak gördüğünü vurgulayan Davkova, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin oluşturulmasını, ileriye dönük siyasi bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Davkova, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, savunma, altyapı, enerji, turizm, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği imkanları bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nu, diyalog yoluyla bölgesel istikrarı inşa etmeye yönelik bir çerçeve olarak memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

Türk toplumunun Kuzey Makedonya'nın etnik ve dini mozaiğinin önemli parçası olduğu belirtilen açıklamada, Aktaş'ın da stratejik ortaklığın, her iki ülke açısından da büyük önem taşıdığını ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi

Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı
Gizli program yalanıyla devleti soydu! CIA yöneticisinden 195 milyon dolarlık vurgun

Gizli program yalanıyla devleti soydu! Aldığı para akla hayale sığmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler

Mutlulukları yarım kaldı! İki gün önce nişanlanan çift aynı gün öldü
Kahvehanede veresiye için istenen 13 belge görenleri şaşkına çevirdi

Kahvehaneye asıldı, gören dönüp dönüp bir daha baktı
TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti

Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, ünlü oyuncu görevi bıraktı
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?