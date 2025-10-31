Haberler

Türkiye Cumhurniyeti'nin 102. Yıl Dönümü İçin Vatikan'da Resepsiyon Düzenlendi

Türkiye Cumhurniyeti'nin 102. Yıl Dönümü İçin Vatikan'da Resepsiyon Düzenlendi
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu'nun ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde resepsiyon verildi.

Resepsiyona Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreterliği Müsteşarı Monsenyör Daniel Pacho, Vatikan Protokol Şefi Monsenyör Fernandez Gonzalez Javier Domingo, Vatikan Basın Ofisi Direktörü Matteo Bruni, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop, Silahlı Kuvvetler Hava Ataşesi Albay Mustafa Can Engür'ün yanı sıra farklı ülkelerden kordiplomatik temsilciler ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı farklı dillerde konuklarla paylaşıldı.

Türkiye ve Vatikan milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşma yapan Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Okutucu, "102 yıl önce Türk halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliğinde, egemen, modern, bağımsız ve demokratik bir devletin temellerini atarak tarihte yeni bir rota çizdi. Türkiye Cumhuriyeti, o gün olduğu gibi bugün de azim ve ilerlemenin güçlü bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği altında Türkiye, dinamik büyümeyi, güçlü demokrasiyi, kapsayıcı kalkınmayı, insani yardımı ve ilkesel diplomatik duruşu küresel ölçekte kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Okutucu, Türkiye ile Vatikan'ın uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerinin, karşılıklı saygı ve diyalog taahhüdü üzerine inşa edildiğini belirterek, "İkili ilişkilerimizdeki büyük ivmeyi görmekten mutluluk duyuyoruz. Papa 6. Paulus'tan itibaren, Papa Franciscus dahil tüm papaları ülkemizde ağırlamış bulunuyoruz. Buna karşılık, Sayın Cumhurbaşkanımız 2018'de Papa Franciscus ile görüşmek üzere ve 2025'te Kardinal Farrell'e taziyelerini iletmek üzere Vatikan'a iki ziyaret gerçekleştirmiştir. Son olarak Sayın First Ladymiz Emine Erdoğan, Papa ile görüşmüştür." diye konuştu.

Okutucu, artık Kasım ayı sonunda Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tarihi ziyaretin, kültürler ve inançların toplumlar arasında bir köprü, asla bir engel değil, bir bağ olması yönündeki ortak arzumuzu yeniden teyit etme fırsatı vereceğine inanıyoruz. Aynı zamanda, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı ortak duruşumuzu da güçlendirecektir."

Okutucu'nun konuşmasının ardından İtalya'nın Bologna kentinde eğitimlerini sürdüren genç Türk müzisyenler, piyanist Batu Meriçtan ve çellist Başak Canseli Çiftci, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı gibi çok sayıda eseri seslendirdi. Meriçtan ve Çiftci'nin mini konseri, davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Konuklara resepsiyonda Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri ikram edildi.

