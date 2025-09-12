Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Gezeravcı Karaman'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Karaman'da öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere, bugüne kadar farklı şehirlerde gençlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, bu buluşmaları 'boynunun borcu' olarak gördüğünü belirtti.

Gençlere tarihi köklerinden gelen bilim mirasını anlatan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bizler uzay bilimine yabancı bir millet değiliz. Tarihin sayfalarını karıştırdığımızda insanlığın bilim tarihine iz bırakmış birçok bilim insanımız var. Uzay alanında başarılı olmuş çalışmaları ve kişileri sizlere aktarabilelim ki özgüveniniz artsın. Bugün dünyada İHA ve SİHA üretebilen dört ülkeden biriyiz ve bu başarı, bu memleketin evlatlarının elinden çıkmıştır. Daha nice başarı hikayelerimiz var ve olmaya da devam edecek. Devletimizin ortaya koyduğu hedefler, geleceğe dair güçlü bir vizyonun göstergesidir."

Gezeravcı, daha sonra TOKİ Ortaokulu ve Karaman Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.