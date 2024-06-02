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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Dünya Kahvaltı Günü'nü kutladı

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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Tunus'ta etkinlik düzenledi. Başkentteki Saray Türk Lokantasında düzenlenen kahvaltı etkinliğine, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, YEE Tunus Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Türk kurum temsilcileri, elçilik çalışanları, YEE öğrencileri ve çalışanları katıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Tunus'ta etkinlik düzenledi.

Başkentteki Saray Türk Lokantasında düzenlenen kahvaltı etkinliğine, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, YEE Tunus Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Türk kurum temsilcileri, elçilik çalışanları, YEE öğrencileri ve çalışanları katıldı.

Türk kahvaltısının tanıtıldığı etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "Dünya Kahvaltı Günü münasebetiyle Tunus'ta yaşayan Türklerle birlikte misafirlerine Türk mutfağı sunan bir Türk işletmesindeyiz. Doktorlardan hep şunu duyduk, güne başladığınızda kahvaltıyla başlayın, eğer öğün atlayacaksanız akşam yemeğini yemeyin tavsiyesinde bulunurlar. Dünya Kahvaltı Günü'nün hedefi insanları kahvaltıya teşvik etmek."dedi.

Türk Kahvesinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne geçen yıllarda aldığını hatırlatan Demircan, şöyle devam etti:

"Türk kültüründe kahve önemli, kahvaltı kahveden önce yenildiği için bir birbiriyle bağlantılı. Zaten ismi de bu yüzden kahve altı, yani kahve içmeden önce kahvaltı yapmak. Ayrıca bizde sofra kültürü de var, insanların toplanıp sohbet ettiği sosyolojik açıdan hangi tabakadan olursa olsun herkesin bir araya geldiği ve dostluklarını pekiştirdiği bir ortamdır. Bizde bu anlamda hem kahvaltısıyla hem kahvesiyle soframızı kurarak Dünya Kahvaltı Günü'nü hep beraber kutladık."

"Türkleri ve Tunusluları, Türk kahvaltısında buluşturduk"

Dünya Kahvaltı Günü etkinliğine Türkçe öğrenen öğrencileriyle katılan YEE Tunus Koordinatörü Çevik ise, "Tunus'ta muhtelif zamanlarda hem gastronomi etkinlikleri hem de geleneksel Türk kahvaltısı günleri düzenliyoruz. Bugün de Büyükelçiliğimiz himayesinde Saray restaurantında düzenlediğimiz etkinlikle, Türk mutfağımızı Tunus'ta kardeşlerimizle paylaşarak onlara tanıtıyoruz. Aynı zamanda gurbette yaşayan Türk vatandaşlarımızla da bir araya gelmiş olduk. Kahvaltımız malumunuz olduğu üzere dünyaca tanınıyor. Türk kahvemiz, Türk çayımız ve yemeklerimiz dünyaca biliniyor. Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle YEE olarak, hem Türk lezzetlerini hem de Tunus lezzetlerini aynı sofrada, Tunuslu kardeşlerimizle birlikte buluşturduk." ifadelerini kullandı.

YEE'de Türkçe öğrenen Tunuslu öğrenci İbtihal Mırad, düzenlenen etkinlikle iki kültürü kahvaltı sofrasında birleştirme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Enstitü öğrencileri olarak kahvaltıda ikram edilmek üzere Tunus'a özgü içeceklerden ve kahvaltılıklardan getirdiklerini belirten Mırad, "Gül şerbeti, badem suyu ve başta buğday olmak üzere çeşitli kuruyemişlerin karışımıyla hazırlanan 'bisisa' ve 'ruzata' içeceğini hazırladık. Büyükelçilik ve YEE'nin düzenlediği bu tür kültürel etkinlikler ile hem Türk mutfağı hem de Türk kültürü hakkında önemli bilgiler ediniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Misbah Demircan Türkiye Saray Dünya Tunus Kültür Sanat Güncel Haberler

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