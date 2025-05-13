Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden 'Evde Kalın' Uyarısı

(ANKARA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, bir duyuru yayımlayarak bölgede bulunan Türk vatandaşlarına "evde kalın" çağrısında bulundu.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı'nın, güvenlik gerekçesiyle tüm sivillerin evlerinde kalmaları yönünde uyarı yaptığı bildirildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle rica olunur" denildi.

Olası acil durumlar için ise 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin +218 92-1429923 numaralı telefon hattı üzerinden ulaşılabileceği duyuruldu.