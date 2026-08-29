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Türkiye'nin teknopark sayısı 115'e yükseldi

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- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Türkiye'nin teknoloji geliştirme üsleri olan teknoparkları büyütmeye devam ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye'deki teknopark sayısının 115'e ulaştığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teknoloji geliştirme üsleri olan teknoparkları büyütmeye devam ediyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknoparklarımızın sayısı 115'e ulaştı. Teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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