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Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Suriye Enformasyon Bakanı Zarur'a Ziyaret

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Halid Fevvaz Zarur ile görüştü. Görüşmede dezenformasyonla mücadele, medya ve kamu diplomasisi alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.

(ŞAM) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Halid Fevvaz Zarur'u ziyaret etti. Görüşmede, dezenformasyonla mücadele, medya ve kamu diplomasisi alanlarında geliştirilebilecek işbirliği ve destek imkanları ele alındı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Enformasyon Bakanı Halid Fevvaz Zarur'u ziyaret ettiğini duyurdu. Yılmaz, görüşmede Zarur'a yeni görevinde başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Enformasyon Bakanı Sayın Halid Fevvaz Zarur'u ziyaret ettim."

Görüşmede, Bakan Zarur'a yeni görevinde başarı dileklerimizi ilettim, dezenformasyonla mücadele ile medya ve kamu diplomasisi alanlarında geliştirilebilecek işbirliği ve destek imkanlarını ele aldık.

Küresel dezenformasyon şebekelerinin hedefi olan iki kardeş ülke olarak dayanışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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