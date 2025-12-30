Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Güven Mektubunu Sundu

(ŞAM) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad al-Shaibani'ye güven mektubunun örneğini sundu.

Büyükelçi Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sayın Asaad al-Shaibani'ye Güven Mektubumun örneğini sundum. Anı olarak, yeni Suriye'yi simgeleyen, özel seri numaralı Suriye Lirasını bana takdim eden Bakan Sayın Asaad al-Shaibani'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Komşumuz kardeş ülke Suriye ile bağlarımızı daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.