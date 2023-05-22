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Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Sulusaray'da yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Sulusaray'da yapıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra çarşı meydanında sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

AK Parti'den Tokat Milletvekili seçilen Cüneyt Aldemiir, Togg'un hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA / Fatih Gülal - Güncel

Sulusaray Türkiye Tokat TOGG Güncel Haberler

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