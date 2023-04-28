Türkiye'nin önemli pirinç merkezlerinden Tosya'da çiftçilere hibeli 55 ton çeltik

KASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toplam 174 çiftçiye 55 ton çeltik tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Lezzetiyle rağbet gören ve coğrafi işaret tescilli "sarıkılçık" türüyle ön plana çıkan Tosya pirinci, lezzetiyle dikkat çekiyor. Ekim süreci yaklaşan Tosya pirincinin üretiminin arttırılması için ilçedeki çiftçilere hibeli çeltik dağıtıldı. Bu çerçevede ilçede pirinç üretimi yapan 174 çiftçiye, yüzde 50 hibeli toplam 55 ton çeltik tohumu dağıtıldı. İlçede düzenlenen törende konuşan Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, geçen 27 ton olarak dağıtılan hibeli çeltik tohumunun bu yıl 55 tona yükseltildiğini ve toplam 174 çiftçiye dağıtım yapılacağını ifade etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de tarım yatırımlarını devam ettirdiklerini ve Kızlaryolu Barajının gövdesinin tamamlandığını, bağlantılarının ve kanallarının tamamlanmasıyla çiftçinin daha fazla üretim yapmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Törende konuşan Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti iktidarında tarımın iyi seviyelere geldiğine işaret ederek 2000 yıllarında 3 milyar dolar civarında olan tarım ihracatının 2022 sonu itibariyle 30 milyar doları aştığını söyledi. Tarımın daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarının altını çizen Çelik, çeltik tohumunun çiftçiye hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Düzenlenen törene Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Tarım ve Orman Tosya İlçe Müdürü Ali Çakar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.