Haberler

MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümünde, ülkemizin önemli bir katkı sağladığını ve en büyük ikinci orduya sahip olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin, "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "NATO'da 74 yıl. Dünya barışı için saygın müttefik" başlığıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin 18 Şubat 1952'den beri üyesi olduğu NATO'ya önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA " / " + Yusuf Soykan Bal -
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Binlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Maç bitti olanlar oldu
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra