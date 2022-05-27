Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor - Haberler

BrandFinance Üst Yöneticisi David Haigh'ın röportajı -BrandFinance Üst Yöneticisi David Haigh:

-" Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören, kendisine hayranlıkla bakan birçok ülke var. Özellikle Orta Doğu'da"

-"Uluslararası arenada herkesin güvendiği markalara sahip olunursa bu Türkiye'nin yumuşak gücünü kuşkusuz artıracaktır"

DAVOS (AA).– GÖKHAN KURTARAN - Türkiye küresel yumuşak güç endeksinde bu yıl 27 basamak birden atlayarak 22. sıraya yükselirken, endeksi hazırlayan BrandFinance'ın Üst Yöneticisİ David Haigh, "Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören birçok ülke mevcut." dedi.

Haigh, İsviçre'nin Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Merkezi Londra'da bulunan BrandFinance'ın bu yıl açıkladığı "Küresel Yumuşak Güç Endeksi"nde Türkiye 22 basamak atlayarak 22. sıraya yükseldi.

Haigh bunun ne anlama geldiğini "Biz bu endeks için yaklaşık yaklaşık 105 ülkeden 100 bin kişinin cevaplarını alıyoruz, görüşlerini soruyoruz. Endeks için sorularımızı cevaplandıranların sayısını artırarak yarım milyona çıkarmayı planlıyoruz." diyerek açıkladı.

Türkiye'nin küresel sıralamada yumuşak gücünü artırdığını belirten Haigh, "Bizim yapmak istediğimiz, ülkelerin algılarının nasıl değiştiğini ölçmek. Böylece ülkeler bunu politika planlarına dahil edebilir. Bu algı, turizm stratejinizi planlama şeklinizi, doğrudan yabancı yatırım stratejinizi ve ürün stratejinizi nasıl etkilediğini anlamaya yarıyor. Türkiye (bu yıl endekste) oldukça iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Haigh, "Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören, kendisine hayranlıkla bakan birçok ülke var. Özellikle Orta Doğu'da. Harika bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası dikkate alındığında, yumuşak güç endeksinde daha da yukarılara tırmanma potansiyelinin olduğunu belirten Haigh, "Sanırım beni şaşırtan şeylerden biri, bir uygarlık merkezi olması göz önüne alındığında Türkiye'nin bu listede neden daha yukarılarda yer almamış olması." dedi.

-"Türk markalarının sayısı artmalı"

Türkiye'nin kendisini dünyaya daha iyi anlatması ve tanıtması gerektiğinin altını çizen Haigh, "Türkiye eğitimli bir nüfusa sahip son derece gelişmiş bir ülke. Harika bir turizmi ve muhteşem yemekleri var.

Harika olan pek çok şey var ama hala birçoğundan dünyanın haberi yok. Türkiye hala keşfedilmemiş yerlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin imalat sanayisindeki performansı dikkate alındığında küresel ölçekte bilinen daha fazla markaya sahip olmasının gerektiğini belirten Haigh, "Örneğin yoğun bir şekilde marka yaratmaya çalışılıyor. Uluslararası arenada herkesin güvendiği markalara sahip olunursa, bu Türkiye'nin yumuşak gücünü kuşkusuz artıracaktır." yorumunu yaptı.