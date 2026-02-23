Haberler

KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, "ODAK" projesine dair paylaşım yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Medeniyet Vakfı, Türkiye'nin kültür sanat birikimini dijital ortamda kayıt altına alan 'ODAK' sistemini kullanıma açtı. Bu sistem, kültürel üretimin görünürlüğünü ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin kültür sanat hafızasını dijital ortamda kayıt altına alan "ODAK" sisteminin kullanıma açılmasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eren, açıklamasında "odak.kumevakfi.org" adresini paylaşarak, " Türkiye'nin kültür sanat birikimini sistematik biçimde kayıt altına alan ODAK'ı dijital erişime açtık. Kültürel üretimin görünürlüğünü ve sürdürülebilirliğini güçlendirecek bu çalışmanın alanımıza katkı sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kültür sanat alanında gerçekleşen etkinlikler, ilk kez yazılım destekli ve sürekli güncellenen "ODAK" sistemiyle kayıt altına alınıyor. Sistem, kültür sanat alanındaki üretimi derleyen bir çalışma olmanın ötesinde veriye dayalı, analiz edilebilir ve sürdürülebilir bir izleme altyapısı olarak tasarlandı.

ODAK, Türkiye genelinde kültür sanat alanında gerçekleşen faaliyetleri gün gün izleyerek bu üretimi bütüncül bir yapı içerisinde görünür kılmayı amaçlıyor.

Özel geliştirilen yazılım altyapısı sayesinde Türkiye genelinde 200'ün üzerinde web kaynağı düzenli olarak taranıyor, kültür sanat alanındaki etkinlikler sistematik biçimde derlenerek sürekli güncellenen bir veri havuzunda toplanıyor. Bu yönüyle ODAK, tek seferlik bir yayın değil, yaşayan ve gelişen bir kültürel bellek işlevi görüyor.

"odak.kumevakfi.org" dijital platformu, bir etkinlik listesi sunmanın ötesine geçerek kültür sanat alanındaki üretimin zaman, mekan, tür ve kurum eksenlerinde izlenmesine imkan tanıyor."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

Boğaziçi'ni ziyaret etmişti! Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek

Türkiye'yi kahreden faciada kritik tarih belli oldu
Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında

ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek

Türkiye'yi kahreden faciada kritik tarih belli oldu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Beşiktaş'tan ayrıldı, Kayserispor'a gidiyor

Beşiktaş'tan ayrıldı, Kayserispor'a gidiyor