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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Eski Şehir'de iftar verdi

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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir'de iftar verdi.

Eski Şehir'deki el-Haşimi Oteli'nde gerçekleştirilen iftara Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, ev sahipliği yaptı.

İftara, Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Mısır'ın Filistin Büyükelçisi İssam Aşur, Ürdün'ün Filistin Büyükelçisi İssam el-Bidur, Vakıflar İdaresi üyeleri ve Kudüs'ten önde gelen isimler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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