Kahire'de Kurban Bayramı'nda Filistinli ve Mısırlı ailelerle dayanışma

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteği ve Filistin Büyükelçiliğinin işbirliğiyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Programa Mısır'da yaşayan Türk vatandaşları, 150 Filistinli, 50 Mısırlı aile ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Davete birçok Mısırlı sanatçı da iştirak eti.

Etkinlikte Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye'ye özgü kurban eti kavurması misafirlere ikram edildi. Bayramlaşma sırasında misafirlere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bayramda Filistinli ve Mısırlı ailelerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurban Bayramı'nın dinimizin en önemli vecibelerinden olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın somutlaştığı ve hayata geçirildiği bir gün olduğunu belirten Şen, bu günün, varlık ve imkan sahiplerinin varlıkları ve imkanlarına göre kestikleri kurbanları, renk, cins, dil, din ayrımı yapmadan kurban kesemeyen diğer insanlarla, komşularıyla, akrabalarıyla, ihtiyaç sahipleriyle paylaştıkları gün olduğunu vurguladı.

Şen, "Kardeş Filistin halkı ve kardeş Mısır halkının temsilcileriyle, fertleriyle burada buluşarak bu paylaşımı, bu dayanışmayı, bu vecibeyi yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bu haftanın Türkiye'de "Aile Haftası" olarak kutlandığına dikkati çeken Büyükelçi Şen, bu nedenle mağdur ve mazlum Filistinli aileleri ağırlamaktan ve onlarla aile olarak da dayanışma sergilemekten ayrıca büyük bir memnuniyet içinde olduklarını ifade etti.

Şen, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın ise Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin liderliğinde aileyi güçlendirmek, sosyal bakımdan desteklemek için her türlü çabayı sarf ettiğini ve bu yolda çeşitli sosyal ve ekonomik programlar uyguladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2026 yılının "Aile On Yılı" ilan edildiği belirten Şen, toplumun temeli olan aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hayata geçirileceğini ifade etti.

Şen, bu kapsamda hem bu hafta hem gelecek süreçte anneler, babalar, yeni evli çiftler ve evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik sosyal ve ekonomik desteklerin artırılacağını vurgulayarak, aile birliğinin korunması ve zararlı akımlara karşı her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.