Çağrı Bey Sondaj Gemisi, İlk Yurt Dışı Derin Deniz Sondajı İçin Curad-1 Kuyusuna Gidecek

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin ilk yurt dışı derin deniz sondajı için Somali'nin Mogadişu kentine gideceğini duyurdu. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, CURAD-1 kuyusunda sondaj yapacak.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Türkiye tarihinde ilk yurt dışı derin deniz sondajı için CURAD-1 kuyusuna gideceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin yarın düzenlenecek törenin ardından ilk yurt dışı derin deniz sondajı için CURAD-1 kuyusuna gideceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"53 günlük yolculuğun ardından 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Çağrı Bey, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı. 42 metre genişliğe, 228 metre uzunluğa ve 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip Çağrı Bey'i yarın düzenlenecek törenin ardından tarihimizin ilk yurt dışı derin deniz sondajı için CURAD-1 kuyusuna uğurlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye için yeni bir tarih yazıyoruz."

Kaynak: ANKA
