Türkiye'nin İlk Tarih Kanalı 30 Ağustos'ta Yayına Başlayacak

Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı kuruldu. Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Bağçeci'nin üstlendiği Tarih TV, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yayın hayatına başlayacak. Kanalda, dünya tarihine ait önemli belgeseller ekrana getirilecek ve sırrı aydınlanmamış olaylar irdelenecek.

Yeni yayın dönemi öncesi televizyon kanallarına bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, 30 Ağustos'ta yayın hayatına başlayacak.

Danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Nezih Başgelen'in üstlendiği Tarih TV'nin genel yayın yönetmenliğini Ahmet Bağçeci yürütecek.

Tarih TV'den yapılan açıklamada, Türk tarihinin dönüm noktaları, dünyaya yön veren olaylar ve daha birçok önemli gelişmelerin izleyiciyle buluşturulacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Türk ve dünya tarihine ait önemli belgeseller ekrana getirilecek, sırrı aydınlanmamış olayların perde arkasına bakılacak.

30 Ağustos'ta yayın hayatına başlayacak olan Tarih TV'de birbirinden önemli isimler yer alacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Pelin Batu, Nuray Mert, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Burak Küntay, Koray Şerbetçi, Gürkan Zengin, Nezih Başgelen, Yaşar Taşkın Koç, Mehmet Hakan Kekeç, Başak Koç gibi birbirinden değerli pek çok isim, farklı formatlardaki programlarla izleyicinin karşısına çıkacak.

Tarih TV'de program müdürlüğünü Yavuz Sinangil, proje koordinatörlüğünü ise Kemal Soğukdere üstlenecek.

İLK YAYIN BÜYÜK ZAFER'İN 100. YILINDA

Tarih TV; Kablo TV 51. kanal, Tivibu 2 & 101. kanal ve TV+ 96. kanalda yayınlanacak. İzleyiciler, Tarih TV'nin içeriklerini platformların durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi özelliklerini kullanarak da izleme imkanına sahip olacak.