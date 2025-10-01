Türkiye'nin İlk Kadın Valisi Lale Aytaman'ın Hayatı Belgesel Oluyor

Muğla'da, Türkiye'nin ilk kadın valisinin hayatının anlatıldığı "Vali Hanım" belgeselinin galasının 30 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın hayatını anlatan "Vali Hanım" belgeseli galasının, Cumhuriyet'in 102'nci yaşında Muğla'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, büyükşehir belediyesinin katkılarıyla hayata geçen, yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği belgeselin, ilk kez 30 Ekim Perşembe günü Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacağı aktarıldı.

Belgeselin, Aytaman'ın 1991-1996 yılları arasında ilk kadın vali olarak Muğla'da görev yaptığı yıllar ile sınırlı kalmadığı belirtilen açıklamada, cesaretli ve azimli bir kadının yaşam öyküsünün anlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, belgeselin Lale Aytaman'ın karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyi ve valilik dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri kendi ağzından dinleme fırsatı sunduğu da kaydedildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açıklamasında, Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birinin kadınların hayatın her alanında eşit şekilde var olabilmeleri olduğunu belirtti.

Aras, Lale Aytaman'ın bu kazanımın en güçlü sembollerinden biri olduğunu, yalnızca Muğla'nın değil tüm Türkiye'nin hafızasında, cesareti ve öncülüğüyle özel bir yer edindiğini ifade etti.

Lale Aytaman da 1991'de Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak Muğla'ya adım attığı andan itibaren amacının ve arzusunun başarılı olmak, kendisinden sonra da bu makamda pek çok kadın valiyi görebilmek olduğunu dile getirdi.

Belgeselin, arşivleri eşliğinde, açık yüreklilikle paylaştığı özel ve meslek yaşamını yansıtmak üzere hazırlandığını anlatan Aytaman, "Umarım, gençlerimize başarı yollarında bir ışık tutar ve en tepe pozisyonlarda kadın-erkek görev ve sorumlulukları eşitlik anlayışıyla paylaşmamıza olumlu katkıda bulunur." dedi.

Yapımcı Özlem Özdemir ise belgeseli yapmasının esas amacının, kendilerine öncülük eden kadınları bilmek ve onları unutturmamak olduğunu kaydetti.