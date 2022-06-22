Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA) hayata geçirildi. Test platformu olan DATA, denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu yapabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan tesisi açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.