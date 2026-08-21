Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'dan Amasya Valiliğine ziyaret

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'dan Amasya Valiliğine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Bakan tarafından karşılanan Gezeravcı, valilik binasındaki Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan, Gezeravcı'nın Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Alper paşamız Merzifon Ana Jet Üssümüze atandı. Kendisi ülkemizin gururu olarak uzaya çıkan ilk astronot olarak kayıtlara geçti. Hava gücümüzün daha da etkili olduğu bir alana geldi. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Gezeravcı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle terfi etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne atandığını hatırlattı.

Milli Uzay Programı kapsamındaki çalışmalara da değinen Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Devletimizin iradesiyle icra ettiğimiz Milli Uzay Programımızın 10 hedefinden biri olan Türk Astronot ve Bilim Misyonu'nu tamamladık. Bugüne kadar geçen süre içerisinde, kalan hedefler arasında yer alan insan kaynağının yetiştirilmesi ve uzay farkındalığı yönündeki çalışmalarımıza yoğunlaştık. Bu kapsamda 29 ay içerisinde 293 şehir değişimi ile 768 program icra edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar neticesinde atandığım Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde, devletimizin önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Devletimizin bize tebliğ ettiği her görevi eş güdüm ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaburun Sahili'nde mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen İHA bulundu

Sahile vurmuş halde bulundu! Mühimmat yüklü olabilir
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Hamile eşini vuran koca dehşet saçtı: Anne öldü, bebek kurtarıldı

Hamile eşini pompalıyla öldürdü! Bebek sağ kurtarıldı
Hastaneye kaldırılan hükümlü tedavi gördüğü sırada firar etti

Kolu kırık mahkumdan şok firar! Bütün ekipler onu arıyor
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın