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Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Uzay Programını Paylaştı

Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Uzay Programını Paylaştı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı ve uzay yolculuğu süreci hakkında bilgi verdi. Gezeravcı, gençlerin uzay misyonlarının devamını sağlayacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.

Gezeravcı, Mut Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yaptı.

Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirtti.

Programa, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve öğrenciler katıldı.

Astronot Alper Gezeravcı, daha sonra Barabanlı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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