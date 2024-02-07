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İlk astronotumuz Alper Gezeravcı bugün dönüyor

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüş saatli belli oldu. Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibi, bugün Türkiye saatiyle 17.05'te istasyondan ayrılacak. Yolculuğun cuma günü saat 05.05'te tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş saati belli oldu. Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyondan bugün Türkiye saatiyle 17.05'te ayrılacak. Yolculuk, cuma günü saat 05.05'te tamamlanacak.

YOLCULUK 36 SAAT SÜRECEK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu. SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı bugün dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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