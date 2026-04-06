Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anadolu Üniversitesi öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, sunumunda 22 günlük uzay macerasını paylaşırken, Türkiye'nin uzay misyonunu ve gençlerin uzayı hedeflemesinin önemini anlattı.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında, 22 günlük uzay yolculuğu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Anadolu Üniversitesi Şener Şen Kültür Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. 19 Ocak 2024 yılında deneyimlediği 22 günlük uzay macerasını anlatan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye'nin uzay misyonu ve hedeflerini de anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sunum eşliğinde uzay yolculuğunu ve Türkiye'nin uzay alanındaki vizyon ile hedeflerini anlatan Gezeravcı, gerçekleştirilen misyonu 'Bir hikayenin başlangıcı' olarak nitelendirerek, "Şimdi yapmış olduğumuz görev içeriği, TÜBİTAK'ın sonraki bilim misyonu, ülkemizin 2021 yılının şubat ayında açıklamış olduğu Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden sadece bir tanesi. Uzay alanında yapmaya başladıklarımız sadece sembolik olarak bir vatandaşın uzaya gitmesinden ibaret değildi. Bahsettiğim üzere zihinlerdeki kalıplaşmış ön yargıyı yıkmak adına önemli bir eşikti. Ama bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış derecesi değil. Bunun hemen ardından aynı yılın içerisinde, 2024 yılında yine bir diğer hedefi gerçekleştirdik. Nedir? Yerli ve milli uydu programımız kapsamında ilk haberleşme uydumuzun uzaya gönderilmesi. TÜRKSAT 6A uydusu gönderildi. Bugüne kadar 41 yıllık gelişim süreci içerisinde TÜBİTAK Uzay'ın kıymetli katkıları sayesinde ülkemiz aslında uzay alanında, uzayın kısmi bir operasyonel alanı olan uydu faaliyetleri alanında ciddi bir tecrübe seviyesine erişmişti. Ama bunun özelliği neydi? Bugüne kadar farklı kurum, kuruluş ve yurt dışı bileşenlerle yürütülen uydu çalışmalarının ardından bu uydu ilk defa yüzde 100 Türk mühendis ve teknikerlerin zihin gücüyle, yüzde 81 yerli parça oranıyla üretildi. Fırlatıldıktan sonra da başarıyla operasyonel hale geldikten sonra bizi bu kapasiteye sahip dünyanın 11'inci ülkesi konumuna getirdi" dedi.

'AY YÜZEYİNE İNME NOKTASINDA BİR HEDEF KOYMUŞ DURUMDAYIZ'

Türkiye'nin gelecekteki uzay hedefleri arasında ay görevlerinin önemli olduğunu belirten Alper Gezeravcı, "70 yıllık insanoğlunun uzaydaki faaliyet döngüsü içerisinde aya erişebilen, herhangi bir insan ya da objeyi oraya ulaştırabilen sadece 5 tane ülke oldu. Biz 6'ncı ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız ve koymuş olduğumuz hedef doğrultusunda bizim insansız ilk uzay misyonunun miladından itibaren çok ciddi bir aşama katledildi. Halihazırda eğer koymuş olduğumuz hedef ayın etrafında sadece bir tur atıp geri gelmiş olmak şeklinde koymuş olsaydık projenin geldiği safha itibariyle bunu yapabilecek noktaya gelmiş durumdayız. Ancak koyduğumuz hedef bu kadar basit değil. Ay yüzeyine inme noktasında bir hedef koymuş durumdayız. 2027'nin ilk yarısında olan birinci görevde, kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden ay yüzeyinde spesifik bir noktaya, dünyadan sağlıklı bir fırlatma ve doğru bir seyrüseferle sert iniş yapacağız" şeklinde konuştu.

Gezeravcı, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı