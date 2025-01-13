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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Yolculuğunu Paylaştı

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Yolculuğunu Paylaştı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilere uzay yolculuğu sürecini anlatarak, Türkiye Milli Uzay Programı hakkında bilgi verdi. Gezeravcı, uzay serüveninin gençlere ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli'de öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) gerçekleştirilen programda üniversite ve lise öğrencilerine, "Türkiye Milli Uzay Programı" ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Uzay yolculuğundan döndüğü günden bu yana çeşitli illerde 268 program gerçekleştirdiğini aktaran Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninin detaylarını paylaştı.

Görevinin tamamlanmasının ardından ayrıntılar paylaşma çabalarının boyunlarının borcu olduğunu belirten Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti, yüz yıllık tarihinde icra etmiş olduğu bu görevi bir Türk vatandaşının uzaya gidip 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Güçlü devletimiz bu görevi, geleceğimizin teminatı değerli kardeşlerimizin meslek hayatına adım attığında yürüyeceği yolda, ayağa kaldıracağı özgüvene vesile ve ilham kaynağı olması için gerçekleştirdi." dedi.

İşin merkezinde ve özünde gençlerin olduğunu anlatan Gezeravcı, "Bu süreç aynı yoğunlukta devam edecek. Biz en ücra köşedeki ilkokulumuzun dahi bu görevin içerisinde hakkı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Gezeravcı, astronot seçimlerini ve tabi tutulduğu testleri öğrencilerle paylaşıp, yaşadığı 8 aylık süreci de aktardı.

"Dünya üzerine hiç yapılmamış bir işi yaparım" diyecek kadar iddia sahibi olmadığını ancak kendinden önce birinin o işi başarmasının yeterli kriter olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Lütfen girmiş olduğunuz sınavlarda, mülakat süreçlerinde sizden önce aynı süreçlere tabi olmuş insanların negatif sonuçlanmış türecilerine tutunmaya çalışmayın. Örneğin bir sınava 100 kişi girmiş ve 99 kişi başarısız olmuş. Hangi ruh haliyle, ne tür bir hazırlık sürecinden geçerek o sınava girdiğini bilmediğiniz insanların başarısızlık hikayelerine tutunmayın. Sizin için o sınavdan kaç kişinin kaldığı değil kaç kişinin geçtiği bağlayıcıdır."

Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gezeravcı'ya çiçek takdim etti, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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