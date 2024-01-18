Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı ile Görüntülü Görüşme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü görüştü. Bakan Kacır, Gezeravcı'ya bugün içerisinde hedeflenen kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay yolculuğuna ilişkin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Kacır, dün, bugün hedeflenen kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını söyledi.

'SİZ HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK HAZIRSINIZ, MAŞALLAH'

Bakan Kacır, "İnşallah hayırlısıyla bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte bekliyoruz. Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz her zamanki gibi çok hazırsınız, maşallah" dedi.

'GECİKME İŞİN DOĞASINDA OLAN ŞEYLER'

Gezeravcı da, "Mutabıkız Sayın Bakanım, dünkü gecikmede gönül isterdi ki planlı zamanında gerçekleşsin ama bunlar işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme işin doğasında gelebilecek her türlü bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu şimdi bir yıl sonra da olsa zihnimiz her şekliyle hazırız fiziksel ve mental olarak" dedi.

'ALLAH'IN İZNİYLE İNŞALLAH HAYIRLA GİDECEKSİNİZ'

Kacır ise "Allah'ın izniyle inşallah hayırla gideceksiniz. Milletimizin hayallerini inşallah ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra Türkiye'mize döneceksiniz" diye konuştu.

'EMANETİ ALNIMIZIN AKIYLA GERİ GETİRİP, TESLİM ETMEK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ'

Gezeravcı, "Ben tekrardan başta Cumhurbaşkanımız, sizler ve bütün milletimize bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YOLUNUZ AÇIK OLSUN'

Bakan Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun" diye konuştu.