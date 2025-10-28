Haberler

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'dan Azerbaycan'da Uzay Sunumu

Güncelleme:
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Azerbaycan Teknik Üniversitesinde Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu üzerine bir sunum yaptı. Gezeravcı, Türk gençlerine ilham vermenin önemine vurgu yaparak, ülkeler arası işbirliklerinin gelecekte uzay projelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Azerbaycan Teknik Üniversitesinde (ATÜ) Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında sunum yaptı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda ATÜ'de düzenlenen etkinliğe, üniversitenin yönetim ve akademik kadrosu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Gezeravcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, uzay görevini, bilimsel bir ilerlemenin ötesinde, Türk gençlerinin ilham alacakları bir görev olarak icra ettiklerini söyledi.

Kendisinin sembolik bir isim olduğunu belirten Gezeravcı, "Bu işin merkezinde hedef alınan kitle Türk gençliğidir. Ana kahramanlar Türk gençleridir." dedi.

Gezeravcı, etkinlikte Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında sunum yaptı.

Etkinlik sonrasında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Gezeravcı, Azerbaycanlı gençlere, ilerleyen dönemde uzaya erişim ve teknolojik alanlarda elde edecekleri başarılara ilham verecek bir paylaşımda bulunduğunu dile getirdi.

Gezeravcı, gençlerin heyecanı ve ilgisinden son derece memnun kaldığını vurgulayarak, "Azerbaycan'ın geleceği açısından müthiş potansiyeli olan bir yeni nesil adım adım geliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin başarılarını tüm Türk devletleriyle paylaştıklarına dikkati çeken Gezeravcı, "Bu coğrafyada geleceğe yönelik güç birliği yapıyoruz. Ülkelerimizi sanayi devriminin bir sonraki safhası için hazır hale getirecek işbirliği süreçlerine doğru adım adım yaklaşıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin uzay ve uydu çalışmaları alanında ortak projeleri var. İlerleyen süreçte uzaya da hep birlikte imza atacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
