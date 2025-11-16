Türkiye'nin İlk Askeri Gemi İhracatı İçin Sak Kesimi Gerçekleşti

(ANKARA) - Türkiye'nin askeri denizcilikte Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatında önemli bir aşama geride bırakıldı. STM'nin ana yükleniciliğinde Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa edilecek iki Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'nin sac kesimi, önceki gün İstanbul'da düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

ADA Tersanesi'nde düzenlenen törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile Portekiz Donanması Gemi Programları Direktörü Tümamiral Marques da Costa başkanlığındaki Portekiz heyeti katıldı. Törende, Portekiz'in milli şairi Luís de Camões'in adını taşıyacak ilk geminin sacı kesildi.

"AB ve NATO üyesi bir ülkenin Türkiye'yi seçmesi büyük bir güven göstergesi"

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, tören sırasında yaptığı konuşmada, projenin Türk mühendisliğine duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Görgün, "Bu proje, Avrupa'nın askeri gemi inşa sektöründe yeni bir eşiği temsil ediyor. Portekiz'in bu kararı yalnızca STM'ye değil, tüm Türk savunma sanayiine duyulan güvenin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

STM: "Türkiy e- Portekiz dostluğunun mühendislik sembolü"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin dünya donanmalarının güvenilir ortağı haline geldiğini belirterek, "Türk Donanması'nın yanı sıra Ukrayna, Pakistan, Malezya ve Portekiz gibi dost ülkelerin savunma kapasitelerini güçlendiriyoruz. Bu tören yalnızca bir projenin başlangıcı değil; iki ülke arasındaki ortak vizyonun da sembolü" dedi.

Güleryüz, ilk geminin bloklarının Ocak ayında kızağa alınacağını, iki geminin de 2028 yılı içinde Portekiz Donanması'na teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Çok amaçlı kullanım: Zırhlı araç taşıyacak, denizde ikmal yapacak

Basın bültenine göre, modüler tasarıma sahip lojistik destek gemileri hem barış hem kriz zamanlarında çok yönlü görev icra edebilecek. Gemiler; denizde yakıt ve kargo ikmali, lojistik ve tıbbi destek, amfibi harekat, arama-kurtarma, insani yardım, zırhlı araç taşıma (20 adede kadar), komuta-kontrol görevleri gibi operasyonlarda kullanılabilecek.

137 metre uzunluğundaki gemiler 11 bin ton deplasmana sahip olacak, 30 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek ve 100 görev personeline ek olarak 100 kişilik geçici konaklama kapasitesi sunacak. Gemiler; yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemleri, chaff/decoy sistemleri ve gelişmiş sensörlerle donatılacak. Ayrıca helikopter ve İHA operasyonları için platform ve hangar kapasitesi de yer alacak.