Türkiye'nin ilk arama-kurtarma lojistik üssü Kayseri'de hayata geçirilecek

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kayseri'de hayata geçirilecek olan ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Türkiye'nin afetlere karşı hazırlık kapasitesini artıracak.

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Kayseri'de hayata geçirilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afad'a tahsis edilen Kayseri eski terminal binasının ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssüne dönüştürüleceği belirtildi.

Söz konusu üssün Türkiye'de meydana gelebilecek afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin, acil barınma ihtiyaçlarının, kritik malzeme ve ekipmanların, insani yardım unsurlarının sevke hazır şekilde konuşlandırılacağı stratejik bir merkez olacağı kaydedildi.

Projede son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hayati yatırımla birlikte afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30'uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacak. Kayseri Havalimanı'nda askeri ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, askeri kargo uçaklarının bulunması ve kentte AFAD Birlik Müdürlüğü'nün olması bu projeyi daha da stratejik ve güçlü bir konuma taşımaktadır. Modern depolama alanları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla bu lojistik üs yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir güç kaynağı olacaktır."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de ve dünyada kaçınılmaz bir gerçek olan afetlerin ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı ancak çalışmalarla can ve mal kayıplarının en aza indirilebileceği ifade edildi.

Bakanlığın, "Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü" anlayışı ve bütünleşik afet yönetimi vizyonuyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'yi her türlü afete karşı hazırlamaya devam ettiği, müdahale kapasitesini kararlılıkla güçlendirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

