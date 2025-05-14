Türkiye'nin İlk Adli Palinoloji Laboratuvarı Kuruluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak Adli Palinoloji Laboratuvarı'nda, şüpheliden veya mağdurdan elde edilen polenler incelenerek özellikle faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması sağlanacak.

Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde kurulma çalışmaları süren Adli Palinoloji Laboratuvarı, suçların çözümünde yeni bir dönem başlatacak.

Olay yerlerinden elde edilen polen örneklerini adli delil olarak kullanacak polisler, özellikle faili meçhul cinayet soruşturmalarının seyrini değiştirecek. Laboratuvarda, şüpheliden veya mağdurdan gelen polenler incelenerek, ortak polenler tespit edilmesi halinde aralarında bağlantı kurulacak.

Parmak izi, DNA, kamera kaydı gibi hiçbir delilin olmadığı durumlarda dahi, sadece cesedin kıyafetleri ve üzerindeki tozların incelenmesiyle cinayetin nerede işlendiği tespit edilebilecek.

Laboratuvar sayesinde polenlerin izi sürülerek faili meçhul bir cinayetin aydınlatılmasının yanı sıra, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin de hangi ülkede üretildiğine dair önemli tespitler yapılacak.

Yapılan hassas incelemelerle bitkilerden üretilen narkotik maddelerin hangi şartlarda ve hangi dönemlerde üretildiğine dair önemli tespitler yapılarak olayların çözülmesinde katkı sağlanacak.

Kolluk kuvveti bünyesinde ilk laboratuvar

Gölbaşı'nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü yerleşkesinde kurulma çalışmaları devam eden Palinoloji Laboratuvarında görevli komiser Dr. Murat Öğdür, kolluk kuvvetleri bünyesinde kurulacak laboratuvarın Türkiye'nin yanı sıra dünyada da ilk olma özelliği taşıyacağını söyledi.

Öğdür, "Dünyanın ve Türkiye'nin kolluk bünyesindeki ilk Adli Palinoloji Laboratuvarı'nı kuruyoruz. Burada olay yerlerinden, şüpheliden ve mağdurdan gelen polenler incelenerek ortak polen bulunması halinde olaylar aydınlatılacak." dedi.

Uyuşturucu ekilen bölge açığa çıkarılabiliyor

Polen izlerini sadece cinayet olaylarında değil, narkotik olaylarda da adalete ışık tutacağını belirten Öğdür, örnekleri ele geçirilen narkotik maddelerin yapılan analizlerinde hangi bölgelerde yetiştirildiğine dair bilgilere de ulaşılabileceğini kaydetti.

Komiser Öğdür, "Özellikle bitkisel kökenli narkotik maddeler üzerinde yapılacak incelemelerde bitkinin üretildiği bölge yakınında bulunan mısır, karpuz, mercimek gibi bitki izlerinden yola çıkarak yetiştirildiği yer hakkında istihbari bilgi sağlanabilecek. Bu da uyuşturucu ile mücadele alanında narkotik ekiplerine önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.