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Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Iğdır'da Öğrencilerle Buluştu

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Tuva Cihangir Atasever, 'Asla Vazgeçme' projesi kapsamında Iğdır Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Uzay yolculuğu hakkında bilgi veren Atasever, öğrencilere ilham verdi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hayata geçirilen "Asla Vazgeçme" projesi kapsamında kentte ağırlanan Atasever, Iğdır Kültür Merkezi'nde buluştuğu öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

İlçeler dahil olmak üzere 170 noktadan canlı bağlantıyla öğrencilere izletilen buluşmada, Atasever çocukların sorularını yanıtladı.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, günün anısına Atasever'e plaket takdim etti.

Iğdır Sosyal Bilim Lisesi 9. sınıf öğrenci Elif Nisa Çatak, Türkiye'nin ikinci astronotunu Iğdır'da görmenin kendileri için büyük şans olduğunu belirterek, "Atasever, deneyimini bizimle paylaştı, gerçekten çok büyüleyici bir etki yarattı. Benim ve arkadaşlarım için gurur verici bir deneyim oldu." dedi.

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Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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