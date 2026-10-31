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Türkiye'nin İber-Amerika ortak gözlemciliği için Gümrükçü büyükelçilerle görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı'na ortak gözlemci olması dolayısıyla üye ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve temsilcileriyle görüştü. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından duyuruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı'na ortak gözlemci olması vesilesiyle İber-Amerika Konferansı üyesi ülkelerin Ankara'da mukim büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Gümrükçü, Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı'na ortak gözlemci olması vesilesiyle İber-Amerika Konferansı üyesi ülkelerin Ankara'da mukim büyükelçileri ve temsilcileriyle görüştü.

Kaynak: AA
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