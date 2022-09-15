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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, güven mektubunu Sudan Dışişleri Bakanlığına sundu

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Türkiye'nin yeni Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, güven mektubunun bir nüshasını Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık'a sundu.

Türkiye'nin yeni Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, güven mektubunun bir nüshasını Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık'a sundu.

Büyükelçi Çobanoğlu, görüşmede, üst düzey ziyaretlerin artırılacağını, kalkınma desteği ve insani yardımların devam edeceğini, ayrıca kurumsal kapasite gelişiminin güçlendirilmesine destek verileceğini kaydetti.

Çobanoğlu, önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon ve diğer üst düzey toplantıları gerçekleştirmek istediklerini de ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Hartum Sudan Güncel Haberler

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