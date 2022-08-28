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MSB: İnsani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı

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MSB: İnsani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı" açıklaması yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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