Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' Kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" kitabı yayımlandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" kitabında, Türk mutfağının kültürel diplomasi alanındaki rolünün kapsamlı bakış açısıyla ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, kitapta gastronominin kültürel mirasın korunması, kamu diplomasisinin güçlendirilmesi ve uluslararası iletişimin geliştirilmesi açısından stratejik bir unsur olduğunun vurgulandığı ayrıca Anadolu'nun tarihsel birikimi, yerel ürün çeşitliliği ve köklü sofra kültürünün çeşitli boyutlarıyla ele alındığı ifade edildi.

Türkiye'nin sahip olduğu köklü mutfak kültürünün, gastronomik zenginliğin yanı sıra kültürel miras, toplumsal hafıza ve medeniyet birikiminin önemli bir taşıyıcısı olarak öne çıktığı aktarılan açıklamada, küreselleşmeyle birlikte kültürel etkileşim alanlarının genişlemesinin, mutfak kültürlerini ülkelerin uluslararası görünürlüğünü artıran önemli unsurlardan biri haline getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Türk mutfağının tarihsel derinliği, yerel ürün çeşitliliği, sofra geleneği ve paylaşım kültürüyle gastrodiplomasi alanında dikkat çeken güçlü bir potansiyele sahip olduğunun altı çizildi.

Anadolu'nun çok katmanlı kültürel yapısını yansıtan Türk mutfağının, kültürler arası iletişimi destekleyen ve Türkiye'nin yumuşak güç kapasitesine katkı sunan önemli bir değer olarak görüldüğü dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin uluslararası platformlarda sıklıkla vurguladıkları üzere, Türk mutfağı zengin bir gastronomi geleneğine sahip olmasının yanı sıra paylaşma kültürünün, sürdürülebilirliğin ve köklü medeniyet tasavvurunun da taşıyıcısıdır. Sayın Emine Erdoğan'ın özellikle yerel mutfakların korunması, israfın önlenmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması konularındaki girişimleri, Türkiye'nin bu alandaki vizyonuna güçlü bir entelektüel zemin kazandırmaktadır.

Bu yaklaşım Türk mutfağını, tarihsel mirasın sürdürülebilir yaşam anlayışıyla bir araya geldiği stratejik bir değer olarak konumlandırmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, gastrodiplomasi alanındaki güçlü potansiyelini kullanma yönünde kararlı adımlar atmaktadır. 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras', akademisyenler, araştırmacılar, gastronomi profesyonelleri ve kültürel diplomasi alanına ilgi duyan okuyucular için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor."

Kitaba, "yayinlar.iletisim.gov.tr" adresinden erişilebilir.