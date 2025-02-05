Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY Başbakan Yardımcısı ile Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'de bir araya geldi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından, Başkonsolos Topçu ve IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani'nin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IKB'deki hükümet kurma müzakereleri, Bütçe Kanunu değişikliğinin Irak Temsilciler Meclisi'nde onaylanması, petrol ihracatı ile bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında samimi bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerine yer verildi.