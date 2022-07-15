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Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı labirenti andıran görüntüsü ile büyüleyen Dalyan kanalları, Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı labirenti andıran görüntüsü ile büyüleyen Dalyan kanalları, Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları, milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikası. Dünyada eşine az rastlanan kanallar, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, Dalyan Kanallarının labirenti andıran görüntüsü, Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en ünlü turizm bölgelerinden Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları ve 3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos antik kenti, Dünya'nın en ünlü plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı, Caretta Caretta türü kaplumbağaları ve mavi yengecini görmek isteyen yerli ve yabancı milyonlarca turistin akınına uğruyor.

MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

Dalyan'ın karşısında bulunan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içerisindeki Çandır Teras olarak adlandırılan alan, son yıllarda yerli ve yabancı pek çok fotoğraf meraklısının akınına uğruyor. Çandır Teras'tan çekilen İztuzu Plajı ve Dalyan Kanallarının labirent görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Gidilen mevsime göre renk tonunun farklılaştığı sazlıklardaki muhteşem görüntüyü ölümsüzleştirmek isteyen pek çok fotoğraf meraklısı bölgeye geliyor. Pek çok nadir hayvan ve bitki türünü de barındıran Dalyan Kanallarının labirenti andıran görüntüsü, izleyenleri büyülüyor.

(Mete Sönmez /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Dalyan Ortaca Muğla Güncel Haberler

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