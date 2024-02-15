Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını değerlendirdi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabının tarihe not düşülmesi açısından oldukça değerli olduğunu söyledi.

Büyükelçi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kanıt" adlı eserle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, "Öncelikle böyle bir kitabı hazırlayan Anadolu Ajansına tarihe not düşmesi açısından teşekkür ediyoruz. Çünkü insan görmediği zaman unutan bir varlık. Ancak bu resimlerin Anadolu Ajansı gibi uluslararası arenada güven kazanmış bir kurum tarafından çekilip bunu dünyanın gündemine getirmek hem büyük bir gazetecilik başarısı hem de insanlık adına umut verici." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göksu, şunları kaydetti:

"Ben de İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve uluslararası mahkemelerde temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı 'Kanıt' isimli bu kitabın bana verilen nüshasıyla Katar'da ilgili birimlere bu resimleri bu yaşananları anlatmaya gayret edeceğim."

"Filistin meselesi Türkiye'nin öncelikli meselesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir"

Türkiye'nin bu savaşın bir an önce sona ermesi için elinden gelen tüm diplomatik ve insani çabayı ortaya koyduğunu vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz tarihten beri her zaman sınır coğrafyamızdan daha çok gönül coğrafyamıza hizmet etmeye gayret eden bir ülke olmuşuz. Eskilerin bir sözü vardır; 'İnsana gücü kadar kader yazılır'. Türkiye olarak mazlumları gözeten bir ülkeyiz. Bu anlamda Filistin meselesi Türkiye'nin her zaman öncelikli meselesi olmuş ve olmaya da devam edecektir. Gazze'de şu anda yaşanan savaş başladığından beri Türkiye meseleye duyarsız kalmamış ve elinden geleni yapmıştır."

Türkiye'den gelen yardımların Gazze'ye ulaştırılması

Türkiye'den gelen yardımların Katar devleti ile koordineli bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması noktasında çaba gösterdiklerini belirten Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar'ın Gazze'de yaşananlara duyarlı yaklaşması dolayısıyla biz de Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği olarak bu olayın her zaman bir tarafı olduk. Katar devleti ile koordineli bir şekilde devletimizin yardımlarının Gazze'ye ulaşması noktasında çaba gösterdik. Gazze'ye gidecek acil yardımlar konusunda Dışişleri Bakanlığımıza gerekli bilgileri gönderdik. Ülkemiz bu savaşın bir an önce sonra ermesi için elinden gelen tüm diplomatik çabayı ortaya koymaya devam ediyor. Umarım bu fotoğraflar hafızalarımızda bir daha yaşanmaması temenni edilen görüntüler olarak kalır. İnsanlığın bir daha bunları yaşamaması için çocuklarımıza ders olarak okutulacak bir eser olarak veririz."