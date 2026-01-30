Türkiye'nin 'dijital sanatçıları' sanal gerçeklikte keşfedilecek

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, düzenleyecekleri "Sanal Gerçeklik ve Sanat Maratonu" etkinliğiyle Türkiye'de dijital sanatçıları keşfetmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu etkinliği farklı yapan, bir sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal ortamda sanal palet, sanal fırça kullanıp eser ortaya çıkarmak. Türkiye'de ilk defa yapılan bir etkinlik." dedi.

TED Üniversitesince 31 Ocak-1 Şubat'ta öğrencilerin sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal ortamda çizim yapabilecekleri "Sanal Gerçeklik ve Sanat Maratonu" etkinliği düzenlenecek.

Başvuru sürecinin ardından kabul edilen 30 üniversite öğrencisi, etkinlik kapsamında sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak üç boyutlu sanal ortamda kendilerine özgü dijital eserler üretecek.

Etkinlikle öğrencilerin hem ileri teknolojiyle dijital ortamda sanat üretimini deneyimlemeleri hem de oluşturacakları eserlerini geniş kitleyle paylaşmaları sağlanacak. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri tarafından seçilen eserler, dijital sergilerin yanı sıra CerModern'de sergilenecek.

Üniversitenin Eğitim Fakültesi koordinasyonunda yapılacak etkinlikle, sanal gerçeklik teknolojisi ile dijital sanat buluşturularak üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarının, dijital becerilerinin ve toplumsal duyarlılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

"Yeni bir sanatsal akım da ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"

Etkinliğin aynı zamanda koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, AA muhabirine, katılımcıların birbirinden farklı sanat eserlerini ortaya çıkaracaklarını ve bunları dijital ortamda yapacaklarını söyledi.

Uzun yıllar boyunca sanal gerçeklik ortamlarına ilişkin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çağıltay, bu ortamlarda teknik geliştirmelerin yapılması ve öğrenci yetiştirilmesi üzerine çalıştığını belirtti.

Sanal gerçekliğin hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Çağıltay, "Özellikle önümüzdeki dönemde çok daha fazla yer alacak ve sanat etkinlikleri de aslında sanal gerçeklik ortamlarında hayata geçebilir. Bu bağlamda biz, dijital ortamda dijital eser üreten Türkiye'nin dijital sanatçılarını keşfetmeye çalışıyoruz." dedi.

Refik Anadol gibi çok tanınan dijital sanatçıların bulunduğunu ancak bu kişilerin sayısının artması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağıltay, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu etkinliğin temel amaçlarından bir tanesi de üniversite seviyesinden öğrencilerimizi alıp bu ortamdaki potansiyellerini ortaya çıkarıp eser yaratabileceklerini, hatta bu eserleri değişik ortam ve sergilerde yayınlayabileceklerini gösterebilmek. Bunları gösterdiğimiz zaman yeni bir sanatsal akım da ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

"Bildiğimiz kadarıyla dünyada da ilklerden bir tanesi"

Etkinliğin bir başlangıç, öncü adımlardan biri olacağını dile getiren Çağıltay, şöyle devam etti:

"Dijital ortamda değişik eserler veren, mesela grafik tasarımı, oyun tasarımı olabilir, bu tür eserleri yapan çok sayıda insanımız var. Ama bu etkinliği farklı yapan, bir sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal ortamda sanal palet, sanal fırça kullanıp eser ortaya çıkarmak. Bu etkinliği zaten orijinal yapan şeylerden bir tanesi bu. Dolayısıyla burada çıkarılan eser aynı zamanda sanal dünyada da sergilenebilir. TED Üniversitesi'nde düzenlediğimiz Sanal Gerçeklik ve Sanat Maratonu etkinliği Türkiye'de ilk defa yapılan bir etkinlik. Hatta bildiğimiz kadarıyla dünyada da ilklerden bir tanesi."

Çağıltay, etkinliğe katılmak için yoğun talep geldiğini belirterek, ilkinde 30 üniversite öğrencisinin yer alacağını, ilerleyen dönemlerde bu sayıyı artıracaklarını söyledi.

Etkinliğin iki aşamadan oluştuğu bilgisini paylaşan Çağıltay, birinci aşamada katılımcıların ünlü bir sanatçının eserini ele alacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Mesela Van Gogh'un, Monet'in bir eseri olabilir. Bu eserlerden birkaç tanesini öğrencilere söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki 'Bunun benzerini sanal ortamda yapın.' Önce bunu yapacaklar, birinci aşamamız bu olacak. Gece yarısına doğru bu aşama bitecek. Ondan sonra ikinci aşamamız başlayacak. Orada katılımcıların kendi orijinal eserlerini ortaya çıkarmalarını söyleyeceğiz. Bir tema vereceğiz kendilerine ve o tema bağlamında kendi yaratıcılıklarını gösterecekler. Çünkü birinci aşamamız mevcut bir eserin kopyasını yapmak. İkinci aşamamız kendi orijinal eserlerini ortaya çıkarmaları. Ondan sonra jüri üyelerimiz değerlendirecek ve etkinliği tamamlayacağız. Etkinlikte çıkacak eserleri öncelikle dijital ortamda yayınlayacağız. Dolayısıyla internet üzerinden burada yapılan eserleri takip edebilecekler. Daha sonra CerModern'de bir sergi açılması planlanıyor. Maratonun sonucunda çıkan ürünler orada belli bir süre yayınlanacak."

Dersler sanal gerçeklikle destekleniyor

Prof. Dr. Çağıltay, eğitimde sanal gerçeklik teknolojilerinin büyük rolü olduğunu, bu rolün ilerleyen dönemde daha da artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Derslerin içine sanal gerçeklik kattıklarını belirten Çağıltay, "Örneğin, matematik öğretirken matematikle ilgili soyut kavramların sanal gerçeklikle somutlaştırılması, fen dersleriyle ilgili konularda sanal gerçekliğin o derslerin içine yerleştirilmesi. ve bunun ötesinde yine sanat konusuyla ilgili de yine çalışmalar ya da dersler veriliyor." diye konuştu.

Fakültede "Öğretmenliğin Ötesi" isimli program başlattıklarına değinen Çağıltay, bununla öğretmenlik yetkinliklerini teknolojiyi kullanarak daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini, bu konuda sanal gerçekliğin önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.