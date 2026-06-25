Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Karaoğlu, Cabo Verde Cumhurbaşkanı Neves'e güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Cabo Verde Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves'e güven mektubunu takdim etti. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, akredite olduğu Cabo Verde Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves'e güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Karaoğlu, Cumhurbaşkanı Neves'e güven mektubunu takdim etti.
Görüşmede, Türkiye ile Cabo Verde arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.
Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel