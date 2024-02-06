Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde Deprem Anma Töreni

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla gerçekleştirilen törene Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Depremlerde hayatını kaybeden Büyükelçi Devrim Öztürk ve Dışişleri Bakanlığı personeli Gökhan Aytaç için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda, dua edildi.

Büyükelçi Sağman, yaptığı konuşmada, deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acıların hala çok taze olduğunu söyledi.

Dakar'daki görevine depremden 5 gün önce 1 Şubat'ta başladığını anımsatan Sağman, o süreçte her kesimden Senegallilerin kendilerine destek olduğunu, Senegal'in arama kurtarma ekibi gönderdiğini dile getirdi.

Sağman, depremzedeler yararına düzenledikleri dayanışma gecesine de birçok Senegalli sanatçı, modacı ve iş insanının katkı sağladığını belirterek, özellikle bir ismin bu süreçte hep Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Senegalli ünlü iş insanı Lamine Ndiaye'nin, ressam Baba Ly'nin deprem felaketinden etkilenerek yaptığı 4 tabloyu o gece satın aldığını hatırlatan Sağman, iş insanının bu 4 tabloyu depremin yıl dönümünde Dakar Büyükelçiliğine hediye ettiğini kaydetti.