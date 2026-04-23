Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde ?makamlar çocuklara devredildi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Eğitim Müşavirliği makamları, temsili olarak Belçika'daki Türk toplumundan çocuklara devredildi.

Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, makamını 9 yaşındaki Ozan Ulaş Erken'e devrettikten sonra, hayal ve hedefleriyle ilgili sohbet etti.

Tantekin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bugün 23 Nisan Büyük Millet Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünü Brüksel'de çocuklarımızla beraber kutluyoruz. Geleneksel makam devri törenimizi yaptık. Bugün birden çok büyükelçimiz makamın sahibi oldular. Çocuklarımızla Brüksel'de bir araya gelmekten, tarihimizin önemli dönüm noktasını hep birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Başkonsolos Onur Sevim de makamını 7 yaşındaki Ela Öykü Güzle'ye devrettikten sonra, "Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu olarak, tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Bugün anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bayram. Atatürk, bu bayramı armağan ederken ulusal egemenliği korumak için ulusun gelecek nesillerini hedef gösteriyor. Bunun için çok şanslıyız." diye konuştu.

Başkonsolos Sevim, makamındaki törenin ardından velilerle sohbet etti.

Brüksel Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran da koltuğunu 11 yaşındaki Esma Ünal'a devrederek, "Bugün bizler için anlamı büyük, çok özel bir gün. Çünkü bugün egemenliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği üzere kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu gün. Aynı zamanda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş olan, üstelik tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş olan tek bayram." ifadelerini kullandı.

Kıran, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen saldırılara değinerek, bu yıl 23 Nisan'ın buruk karşılandığını, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını dilediğini söyledi.

Tören sırasında çocuklara hediyeler takdim edildi, ailelere ikramda bulunuldu.