Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lüthem, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Tarafından Kabul Edildi

Güncelleme:
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. Lütem, Türkiye'nin Lübnan'a destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in, Lübnan Cumhurbaşkanı

Joseph Avn tarafından kabul edildiği bildirildi. Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Büyükelçi Lütem, "Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğini" teyit etti.

