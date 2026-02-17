Haberler

Gambiya'nın 61. Bağımsızlık Yılı Kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında moda ve kültür etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında moda ve kültür etkinliği düzenledi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Banjul'da "2 Kıta Tek Podyum" başlığıyla moda ve kültür etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammed BS Jallow'un eşi Mariam Darling Jallow ile üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, yabancı diplomatlar, siyaset, sanat ve spor dünyasından isimler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçiliğin koordinasyonunda, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Yunus Emre Enstitüsü Banjul, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, Türk Hava Yolları, TİKA Banjul Ofisi ve Gambiyalı tasarımcı ya Awa Conateh işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından defileye geçildi.

Defilenin ilk bölümünde Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden 21 otantik gelinlik ile Gambiyalı tasarımcıların hazırladığı yerel gelinlikler sergilendi.

Türkiye'den Gambiya'ya getirilen kumaşlarla Gambiyalı modacıların, Gambiya'dan Türkiye'ye gönderilen kumaşlarla ise Türk modacıların hazırladığı tasarımlar izleyicilerden ilgi gördü.

Gecede Flex Fusion Dance Group, horon figürleri ile yerel dans unsurlarını bir araya getirdikleri performansla sahne aldı.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya'nın bağımsızlık gününde ülkenin yaratıcı potansiyelini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, ortak projenin iki ülkenin işbirliğiyle ortaya koyabileceği imkanları gösterdiğini kaydetti.

Oba ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Anadolu kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik desteklerinin önemini vurguladı.

Fatoumatta Bah-Barrow da etkinliğin yalnızca bir moda gösterisi olmadığını, kültürel diyalog ve karşılıklı anlayışı güçlendiren bir platform oluşturduğunu belirtti.

Bah-Barrow, Anadolu'nun kadim dokuları ile Gambiya kumaşlarının toplumsal kimliği yansıtan desenleri arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihi verildi! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçelileri yine kızdırdı
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı

Yaptığı paylaşım başını yaktı! Savcılığı harekete geçiren mesaj
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçelileri yine kızdırdı
Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi

Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

4 yıl aradan sonra can buldu