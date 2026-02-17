Gambiya'nın 61. Bağımsızlık Yılı Kutlaması

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında moda ve kültür etkinliği düzenledi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Banjul'da "2 Kıta Tek Podyum" başlığıyla moda ve kültür etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammed BS Jallow'un eşi Mariam Darling Jallow ile üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, yabancı diplomatlar, siyaset, sanat ve spor dünyasından isimler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçiliğin koordinasyonunda, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Yunus Emre Enstitüsü Banjul, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, Türk Hava Yolları, TİKA Banjul Ofisi ve Gambiyalı tasarımcı ya Awa Conateh işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından defileye geçildi.

Defilenin ilk bölümünde Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden 21 otantik gelinlik ile Gambiyalı tasarımcıların hazırladığı yerel gelinlikler sergilendi.

Türkiye'den Gambiya'ya getirilen kumaşlarla Gambiyalı modacıların, Gambiya'dan Türkiye'ye gönderilen kumaşlarla ise Türk modacıların hazırladığı tasarımlar izleyicilerden ilgi gördü.

Gecede Flex Fusion Dance Group, horon figürleri ile yerel dans unsurlarını bir araya getirdikleri performansla sahne aldı.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya'nın bağımsızlık gününde ülkenin yaratıcı potansiyelini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, ortak projenin iki ülkenin işbirliğiyle ortaya koyabileceği imkanları gösterdiğini kaydetti.

Oba ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Anadolu kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik desteklerinin önemini vurguladı.

Fatoumatta Bah-Barrow da etkinliğin yalnızca bir moda gösterisi olmadığını, kültürel diyalog ve karşılıklı anlayışı güçlendiren bir platform oluşturduğunu belirtti.

Bah-Barrow, Anadolu'nun kadim dokuları ile Gambiya kumaşlarının toplumsal kimliği yansıtan desenleri arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti.