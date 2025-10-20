Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Kerkük'te Türkmenlerin Seçimlere Aktif Katılımını Vurguladı

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerin önemini vurgulayarak Türkmenlerin bu seçimlere aktif şekilde katılması gerektiğini söyledi.

Kerkük'e gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Büyükelçi İnan'ı Türkmenlerin yoğun yaşadığı Altunköprü'de Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi karşıladı.

ITC Başkanlığını ziyaret eden İnan, burada Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Koalisyonu adaylarıyla bir araya geldi. İnan, daha sonra tarihi Kerkük Kalesi ve Kerkük'teki Maarif Vakfı Okullarını ziyaret etti.

İnan, Bağdat'ta göreve başladıktan sonra Irak'ın birçok kentini ziyaret ettiğini ancak Kerkük'ü ziyaret etmenin bugüne nasip olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi İnan, "Türkmeneli'nin kalbi niteliğindeki Kerkük kent merkezinde ilk durağımız Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etmeden olmazdı." dedi.

Türkmenlerin asli temsilcisi olan Irak Türkmen Cephesi ve koalisyonunda yarışacak tüm adaylara başarı dileklerini sunan İnan, Türkmenlerin bu seçimlere yoğun şekilde katılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Türkmenlerin Irak'ın asli unsuru ve devletlerine her zaman sadakatle bağlı olan iyi vatandaşlar olduklarını belirten İnan, Irak Türkmenlerinin yeterince haklarını alamadıklarını ifade etti.

İnan, Türkmenlerin Irak ile Türkiye arasında en güçlü toplumsal bağlardan biri olduğunu vurgulayarak Irak'ı her zaman bir bütün olarak görmek istediklerini kaydetti.

Türk Büyükelçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz başta Türkmen toplumu olmak üzere Irak'taki tüm adaylara, aile, bölge, mezhep ve din anlamında bölünmeyi doğru bulmadığımızı söylüyoruz."

Bu seçim kritik ve önemli

İnan, genel seçimleri tüm dünyanın kritik ve önemli olarak gördüğünü ifade etti.

Orta Doğu'da önemli ve kritik gelişmelerin yaşandığını söyleyen İnan, Irak'ın bu çatışma ortamının dışında kalmasından ve kalkınma odaklı bir vizyonla hareket etmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Seçimlerin kolaylıkla geçmesi temennisinde bulunan İnan, Türkmenlerin de aktif katılımıyla bir hükümetin kurulmasını istediklerini aktardı.

Irak'ın çeşitli kentleri ve Kerkük'te Maarif Okulları açarak Türkiye'nin kente olumlu bir gündem çerçevesinde yaklaştığını vurgulayan İnan, Türkiye'nin Irak'ın kalkınmasına destek vermeye çalıştığını kaydetti.

Kerkük'ün tarihi kalesinde durumun iyi olmadığına dikkati çeken İnan, kalede yapılması gerekenler olduğunu ve buradaki Türk mirasına gereken desteği vermek istediklerini belirtti.

ITC Başkanı Ağa: "Türkmenleri bölmek isteyenler var"

ITC Başkanı Mehmet Seman Ağa da Büyükelçi İnan'ın Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı şeref duyduklarını söyledi.

Bu ziyaretin önemine dikkati çeken Ağa, Irak ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiğini, genel seçimlerin de bu duruma yansıyacağını aktardı.

Irak'ta Türkmen kimliğinin hedef alındığını savunan Ağa, mezhepsel ve bölgesel anlamda Türkmenleri bölmek isteyen tarafların olduğuna dikkati çekti.

Ağa, Türkmenlerin ciddi ve kesintisiz bir kimlik ve varlık mücadelesi verdiğini ifade etti.

Büyükelçi İnan'ın sadece Kerkük kenti değil ülkenin birçok kentini daha önce ziyaret ettiğini hatırlatan Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki bağın ne kadar asil olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Türkiye ile Irak arasında kardeşlik bağının yanı sıra kültürel, sosyal, ekonomik ve güvenlik anlamında bir bağ olduğunu söyleyen Salihi, bu nedenle bölgenin güvenliği ve terörden arındırılması için ortak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Salihi, Türkmenler ve ITC'nin Irak'taki yönetim ve siyasi denklemden uzaklaştırılmasına rağmen Irak'ın toprak bütünlüğünden ödün vermediğini sözlerine ekledi.