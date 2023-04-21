Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinde bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türk resmi kuruluşlarının temsilcileri, elçilik mensupları ve Türkmenistan'da bulunan Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Oral, yaptığı konuşmada, bayramların aileleri bir araya getirmek ve birlik olmak bakımından önemine işaret etti.

Oral, "Ben de bu bayram günlerini, bayram sabahlarını özellikle burada çok seviyorum çünkü buradaki ailemle, sizlerle beraber olma fırsatını buluyoruz." dedi.

Bu yıl buruk bir bayram yaşadıklarını belirten Oral, "Türkiye'mizde maalesef çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. O bölgelerimizdeki insanlarımız bizimle aynı bayram sabahına uyanmadı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oral, Sudan ve Filistin gibi ülkelerde yaşanan sıkıntılardan ötürü o bölgelerde bayramı karşılama şansına sahip olamayanların bulunduğuna dikkati çekerek, "İnşallah oralara da barış gelir, huzur gelir. Çocuklar, bayramları inşallah daha neşeyle, aileleriyle birlikte güven içerisinde kutlayabilir." diye konuştu.

Tüm davetlilerin bayramını kutlayan Oral, "Daha nice bayramları sağlıkla, huzurlu, daha güvenli, barış içerisinde bir dünyada karşılamak nasip olsun." dileğinde bulundu.