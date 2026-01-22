Haberler

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Kadın İşleri Bakanı Sulaiman-Ibrahim'i ziyaret etti

Güncelleme:
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı İmaan Sulaiman-İbrahim ile sosyal kalkınma alanındaki işbirliği üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı İmaan Sulaiman-İbrahim tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Poroy ile Sulaiman-İbrahim, başkent Abuja'daki Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında sosyal kalkınma alanındaki işbirliği ele alındı. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması ile sosyal kalkınma alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar da görüşmede değerlendirildi.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilgili alanlarda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda daha da ileriye taşınması yönündeki temennilerini ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500

