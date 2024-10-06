Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, 12 Ekim'de Genel Kurul Yapacak

İSTANBUL, TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu'nun 12 Ekim'de gerçekleştireceği kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Osman Aydemir, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 12 Ekim Cumartesi Ankara'da Genel Kurulu var. Türkiye'deki bütün muhtarlarımızı kapsıyor. Bu anlamda bütün çalışmalarımız yapıp faal halde devam eden süreçteyiz. Bunun neticesinde de önümüzdeki cumartesi günü Ankara'da genel kurulumuzu yapacağız. Orada bayrağı aldıktan sonra bütün Türkiye'de bütün muhtarlarımıza 21. yüzyılın vizyonunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize yüklediği misyonumuzu üzerimize görev addedip yola çıkıp muhtarlarla Teknoloji çağına kavuşturacağız" dedi

Bünyesinde 50 bin 412 muhtarı bulunduran Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 12 Ekim'de Ankara'da Genel Kurulu yapılacak. Genel Kurul öncesinde konfederasyonun Genel Sekreteri Fatih Katip Kasım Mahalle Muhtarı Osman Aydemir açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZE YÜKLEDİĞİ MİSYON"

Aydemir, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 12 Ekim Cumartesi Ankara'da Genel Kurulu var. Türkiye'deki bütün muhtarlarımızı kapsıyor. Bu anlamda bütün çalışmalarımız yapıp faal halde devam eden süreçteyiz. Bunun neticesinde de önümüzdeki cumartesi günü Ankara'da genel kurulumuzu yapacağız. Orada bayrağı aldıktan sonra bütün Türkiye'de bütün muhtarlarımıza 21. yüzyılın vizyonunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize yüklediği misyonumuzu üzerimize görev addedip yola çıkıp muhtarlarla Teknoloji çağına kavuşturacağız" dedi

"MENFAAT BEKLEMEDEN"

Aydemir açıklamasını, "Muhtarlık gerçekten önemli. Muhtarlık deyince bir tarafı devlet bir taraf millet olan bir kurum. Sayın Cumhurbaşkanımız bağlı İçişleri Bakanlığı'na bağlı görev yapan 50 bin 412 muhtarımız var. Muhtarlara Türkiye'de doğal kalp diyoruz. Malumunuz 6 Şubat'ta deprem oldu. Depremde muhtarlar bunun sınavına geçti. Yine 2019'da Covid vakaları oldu Türkiye'de. Kimse birbirine sarılamazken muhtarlara sarıldılar. Halkımızın hizmetindeydik. Bu süreçte bütün görevi muhtarlar üstlendi. O anlamda muhtarlar hiçbir menfaat ve beklenti olmadan devlete milletine sahip çıkan bir kurumdur" şeklinde sonlandırdı.